Мосжилинспекция опровергла рейды против незаконных перепланировок жилья

Сюжет о массовых проверках квартир по всей стране на предмет перепланировок выпустил РЕН ТВ. В Мосжилинспекции обвинили телеканал в публикации недостоверной информации и опровергли факт проведения рейдов

Информация, что в России начались масштабные проверки жилья, чтобы выявить незаконные перепланировки, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

«Никаких у нас рейдов априори быть не может, так как у нас нет полномочий проникновения в квартиру. По конституции жилище неприкосновенно. Какие могут быть рейды? Мы не правоохранительные органы <...> Мы только выходим на обращение, и то только с момента поступления жалобы: могут пожаловаться либо жители дома, либо управляющая организация, либо специализированная организация, Мосгаз, например. Это процедура не одного дня», — пояснили в инспекции.

В Мосжилинспекции сообщили, что сперва специалисты запрашивают документы о собственнике, на которого поступила жалоба, а также техническую документацию, и только собрав эти данные, подготавливаются распоряжениеоа проверку, после чего с помощью заказного письма собственнику отправляется просьба предоставить доступ в определенную дату. «Попасть в квартиру мы можем только с согласия собственника помещения либо по решению суда», — уточнили в пресс-службе.

В организации пояснили, что сведения о проведении в помещениях самовольных работ по перепланировке поступают посредством направления гражданами жалоб или обращений, а также в рамках предоставления госуслуги по согласованию ранее выполненных работ. Обращения, содержащие информацию о незаконной перепланировке, поступают также и от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций.