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Мосжилинспекция опровергла рейды против незаконных перепланировок жилья

Сюжет о массовых проверках квартир по всей стране на предмет перепланировок выпустил РЕН ТВ. В Мосжилинспекции обвинили телеканал в публикации недостоверной информации и опровергли факт проведения рейдов

Информация, что в России начались масштабные проверки жилья, чтобы выявить незаконные перепланировки, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

«Никаких у нас рейдов априори быть не может, так как у нас нет полномочий проникновения в квартиру. По конституции жилище неприкосновенно. Какие могут быть рейды? Мы не правоохранительные органы <...> Мы только выходим на обращение, и то только с момента поступления жалобы: могут пожаловаться либо жители дома, либо управляющая организация, либо специализированная организация, Мосгаз, например. Это процедура не одного дня», — пояснили в инспекции.

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В Мосжилинспекции сообщили, что сперва специалисты запрашивают документы о собственнике, на которого поступила жалоба, а также техническую документацию, и только собрав эти данные, подготавливаются распоряжениеоа проверку, после чего с помощью заказного письма собственнику отправляется просьба предоставить доступ в определенную дату. «Попасть в квартиру мы можем только с согласия собственника помещения либо по решению суда», — уточнили в пресс-службе.

В организации пояснили, что сведения о проведении в помещениях самовольных работ по перепланировке поступают посредством направления гражданами жалоб или обращений, а также в рамках предоставления госуслуги по согласованию ранее выполненных работ. Обращения, содержащие информацию о незаконной перепланировке, поступают также и от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций.

При поступлении соответствующего обращения Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации. Если собственник дважды добровольно не предоставил доступ, инспекция обращается в суд с иском, в котором требует его предоставить. Решение суда исполняют сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «В случае выявления самовольной перепланировки помещения виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние», — сообщили в пресс-службе.

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Фото:ИТАР-ТАСС

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Информацию о массовых проверках квартир на предмет незаконных перепланировок 20 января опубликовал РЕН ТВ. В сюжете телеканала утверждалось, что инспекторы обходят дома, чтобы выявить соответствующие нарушения. «Их интересует практически любое несогласованное изменение. Причем не только снесенные стены для расширения комнат или дополнительно протянутые трубы. Штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь», — говорилось в материале.

В Мосжилинспекции сообщили РБК, что организация содействовала телеканалу при съемках сюжета. «Просто наш выход инспектора на плановую проверку сняли, а выдали с заголовком, что какие-то массовые проверки и рейды идут», — пояснили в пресс-службе.

Авторы
Елизавета Ламова, Михаил Юшков
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