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Генерал-губернатор Канады ушла в отставку из-за «атмосферы токсичности»

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила в четверг, что уходит в отставку на фоне скандала со своими подчиненными. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте генерал-губернаторства.

«Каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах. Похоже, так было не всегда в канцелярии секретаря генерал-губернатора. За последние несколько месяцев в Ридо-холле возникла напряженность, и я сожалею об этом», — написала Пейетт.

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Как сообщал телеканал CBC, причиной отставки генерал-губернатора стала «атмосфера токсичности» в коллективе. В июле офис Тайного совета Канады начал проверку в ответ на сообщение телеканала, в котором дюжина государственных служащих и бывших сотрудников конфиденциально утверждала, что Пайет публично ругает и унижает сотрудников Ридо-холла. Также обвинения касались помощника Пейетт, Ассунто ди Лоренцо.

По состоянию на 5 января Ридо-холл потратил более 150 000 долларов из государственных средств на юридическое представительство в ответ на обвинения в токсичности на рабочем месте, уточняет телеканал.

Пайетт стала генерал-губернатором в 2017 году. До этого она была космонавтом, участвовала в полетах на кораблях Discovery и Endeveour.

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