Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде Политика, 03:41 Генерал-губернатор Канады ушла в отставку из-за «атмосферы токсичности» Политика, 03:19 В сенате предложили отложить рассмотрение импичмента Трампа до февраля Политика, 03:08 Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона Политика, 02:39 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 02:32 Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса» Бизнес, 02:27 В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу Общество, 01:44 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 01:15 Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США Общество, 01:03 Суд отказал Parler в иске к Amazon Технологии и медиа, 00:51 В Белом доме подтвердили планы продлить СНВ-3 на пять лет Политика, 00:39 Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 00:27 Посольство России в Албании ответило на обвинения в адрес дипломата Политика, 00:12
Политика ,  
0 

Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона, передает телеканал CNN.

Кандидатуру Остина выдвинул президента США Джо Байден. Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект из-за американского законодательства, по которому уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут находиться во главе Пентагона. Далее кандидатуру Остина должен утвердить Сенат.

Ряд американских законодателей, включая некоторых демократов, ранее высказывались против назначения еще одного отставного генерала министром обороны.

Комментируя свое назначение, Остин заявил: «В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается».

Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США
Политика
Ллойд Остин

Ранее Остин назвал Россию и Китай основными вызовами для Соединенных Штатов. По его словам, эти страны представляют угрозу в том числе в космической сфере. Также он высказался за предоставление Украине оружия, чтобы вооруженные силы страны могли «сохранять территориальную целостность» государства.

Остин покинул пост весной 2016 года. До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Остин находился на действительной военной службе 41 год. Он стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.

Пентагон США Министр обороны США Конгресс США
Материалы по теме
Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление Киеву оружия
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter