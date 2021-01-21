Власти назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Харькове

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Предварительной причиной пожара в харьковском доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек, является неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Украины.

Областная прокуратура начала уголовное производству по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Ранее сообщалось, что пожар произошел на улице Нижняя Гиивська, 150 Б, в двухэтажном жилом доме. Позднее было установлено, что здание переоборудовано под дом престарелых.

Директора областного департамента социальной защиты населения Юрий Шпарага рассказывал, что дом престарелых работал без официального разрешения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать государственную комиссию, чтобы выяснить причины прошествия.