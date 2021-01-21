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При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами
Фото: MNS.GOV.UA / Facebook
Фото: MNS.GOV.UA / Facebook

В Харькове загорелся двухэтажный жилой дом, переоборудованный под дом престарелых, в результате 15 человек погибли. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Нижняя Гиивська, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Возгорание произошло на втором этаже.

Видео: Украина 24/7/Telegram
Видео: Украина 24/7/Telegram
Video

В настоящее время пожар локализован, его площадь составила 100 кв. м. По данным спасателей еще девять человек пострадали, их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со случившимся, а также призвал «срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин трагедии». Кроме того, он потребовал от местных властей «сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких».

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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины). По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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Как сообщает Strana.ua со ссылкой на директора областного департамента социальной защиты населения Юрий Шпарага, дом престарелых работал без официального разрешения. «Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте», — сказал он.

Автор
Роман Котерев
Харьков дом престарелых пожар Украина
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