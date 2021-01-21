При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами

Фото: MNS.GOV.UA / Facebook

В Харькове загорелся двухэтажный жилой дом, переоборудованный под дом престарелых, в результате 15 человек погибли. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Нижняя Гиивська, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Возгорание произошло на втором этаже.

Видео: Украина 24/7/Telegram

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В настоящее время пожар локализован, его площадь составила 100 кв. м. По данным спасателей еще девять человек пострадали, их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со случившимся, а также призвал «срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин трагедии». Кроме того, он потребовал от местных властей «сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких».