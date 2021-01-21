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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Монголии ушел в отставку после протестов из-за женщины с COVID

Ухнаагийн Хурэлсух
Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке после протестов, которые начались из-за транспортировки роженицы, зараженной COVID-19, без теплой одежды. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

«Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра», — сказал он.

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Фото:Octavio Jones / Getty Images

Ранее об уходе в отставку объявили также вице-премьер, глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар и глава Минздрава Тогтмолын Мунхсайхан.

19 января в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как женщину и ребенка, родившегося несколько часов назад, переводят из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Роженицу решили перевести в другое медучреждение из-за обнаруженного у нее коронавируса. Видео вызвало общественный резонанс. После этого в центре Улан-Батора прошла акция протеста.

Согласно последним данным Минздрава Монголии, в стране выявлены 1584 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1046 человек.

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Источник: JHU
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