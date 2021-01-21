В Совфеде предложили наказывать за «треш-стримы» сроком до шести лет

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Организаторов треш-стримов (трансляции в интернете, когда в прямом эфире демонстрируется насилие и унижения) нужно наказывать штрафами и лишением свободы на срок до шести лет. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает «РИА Новости».

«Следует дополнить 282 статью УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы», — сказал Пушков.

Наказание по этой статье может предусматривать лишение свободы на срок от трех до шести лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб. Пушков уточнил, что если речь идет об участии или соучастии в убийстве, то этот срок лишения свободы может увеличиться.

В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди на заседании комиссии Совфеда по информационной политике заявила, что ответственность нужно ввести не только для организаторов «трэш-стримов», но и для тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций. По ее словам, в таких действиях можно усмотреть «элементы пособничества, если не соучастия».