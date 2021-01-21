Байден привел к присяге сотни сотрудников администрации дистанционно

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Джо Байден привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации. Церемония прошла в виртуальном формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Видеозапись показала газета The New York Times.

Байден стоял перед четырьмя большими телевизионными экранами, на которых было видно недавно нанятых сотрудников администрации. Все приводившиеся к присяге были соединены с Белым домом через интернет.

Новый президент предупредил, что предстоящая работа будет сложной.

«Вы работаете для людей. Я работаю для людей», — сказал он.