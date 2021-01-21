Байден привел к присяге сотни сотрудников администрации дистанционно

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Суд приговорил расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова к 24,5 годам Общество, 09:29 Посол в США рассказал об «альфе и омеге» американской политики Политика, 09:23 Власти Москвы продлили запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время Общество, 09:22 Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве Общество, 09:20 В Москве сняли запрет на работу музеев и библиотек Общество, 09:16 Девять стратегий для тех, кто хочет стать больше чем великими Pro, 09:15 В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода Общество, 09:13 Собянин разрешил открыть колледжи и спортивные школы Общество, 09:05 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 Эксперты нашли уязвимость в приложении московских госуслуг Технологии и медиа, 09:00 Роналду установил рекорд по голам в официальных матчах Спорт, 08:55 Байден отменил указы Трампа, рост безнала. Главные новости РБК Общество, 08:50 Синоптик сообщил об опасных последствиях оттепели в европейской России Общество, 08:37 Парад фиолетового цвета: как выглядели участники инаугурации Джо Байдена Стиль, 08:36
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

Байден привел к присяге сотни сотрудников администрации дистанционно

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Джо Байден привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации. Церемония прошла в виртуальном формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Видеозапись показала газета The New York Times.

Байден стоял перед четырьмя большими телевизионными экранами, на которых было видно недавно нанятых сотрудников администрации. Все приводившиеся к присяге были соединены с Белым домом через интернет.

Новый президент предупредил, что предстоящая работа будет сложной.

«Вы работаете для людей. Я работаю для людей», — сказал он.

Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства
Политика
Аврил Хейнс

Байден также отметил, что госслужащие должны относиться ко всем согражданам с уважением, иначе их ждет немедленное увольнение.

В среду, 20 сентября, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия отменены, а из-за опасений протестов меры безопасности усилены. На церемонии присягу также принесла Камала Харрис, ставшая первой женщиной — вице-президентом США.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

На инаугурацию прибыли экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с женами. Также приехал бывший вице-президент Майк Пенс.

Джо Байден присяга США
Материалы по теме
Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства
Политика
В Белом доме оценили возможность телефонного разговора Байдена и Путина
Политика
Байден вступил в должность президента США. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter