СМИ узнали о зарезавшей пенсионерку в столице сиделке

В Москве сиделку подозревают в убийстве пожилой женщины, за которой она должна была ухаживать. Об этом сообщают источник ТАСС в медицинских кругах, Telegram-канал «112», РЕН ТВ.

Убийство произошло в квартире дома на Угловом переулке. РЕН ТВ и «112» уточняют, что погибла Ирина Кожина 1938 года рождения. Ей перерезали горло, по информации РЕН ТВ и «112», женщина умерла до приезда скорой. Подозреваемую задержали.

По словам собеседника ТАСС, согласно предварительным данным, сиделка страдает психическим расстройством. Источник отметил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. РЕН ТВ передает, что, предварительно, конфликт спровоцировало замечание, которая сделала пенсионерка подозреваемой.

Ранее в столичной квартире нашли тело женщины 1929 года рождения со следами насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что убили преподавательницу ВГИКа.