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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США

Новый президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве главы государства, там его приветствовала группа военных. Об этом сообщает CNN.

Политика сопровождала первая леди Джилл Байден. В Белом доме при их появлении встречающая группа заиграла песни Hail to the Chief и God Bless America.

Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Фотогалерея 

До посещения президентской резиденции Байден был на Арлингтонском национальном кладбище, где вместе с вице-президентом США Камалой Харрис участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, также он провел военный смотр у Капитолия.

Джо Байден 20 января принес присягу как президент и подписал первые государственные документы. В своей речи по случаю инаугурации Байден заявил, что американцы «празднуют триумф демократии». «Мы снова узнали, насколько демократия драгоценна, хрупка, но она победила», — сказал президент. Он назвал своей целью объединение страны и заявил о намерении вновь сделать США «силой, ведущей мир к добру».

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