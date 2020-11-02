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Суд арестовал экс-главу «ТНС энерго» Аржанова по делу о мошенничестве

Дмитрий Аржанов
Дмитрий Аржанов (Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ)

Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого Дмитрия Аржанова меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

Суд арестовал топ-менеджеров «ТНС энерго» Гинера по делу о мошенничестве
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Сергей Афанасьев

Сотрудники правоохранительных органов задержали Аржанова 2 ноября. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

30 октября в рамках этого дела арестовали генерального директора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Они пробудут под стражей до 22 декабря.

Как установило следствие, в период с 2011 года по октябрь 2020 года руководители холдинга и других организаций похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании. Расследование дела начали после заявления руководства компании «Россети Центр и Приволжье».

По данным МВД, в деле также фигурируют два других человека: София Афанасьева (как сообщается на сайте «ТНС энерго», Афанасьева входит в совет директоров компании), а также Джамил Дашин.

В ведомстве добавили, что из-за действий подозреваемых увеличились тарифы для потребителей электроэнергии и электроснабжения в Нижегородской области. Ущерб от их действий оценили в 5,5 млрд руб. В итоге Афанасьеву поместили в СИЗО, а Дашина отправили под домашний арест.

Аржанов был руководителем «ТНС энерго» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году Forbes оценивал его активы в $1 млрд.

Председателем совета директоров «ТНС энерго» является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Холдинг управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах России.

Тверской суд Москвы мошенничество арест
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Суд арестовал топ-менеджеров «ТНС энерго» Гинера по делу о мошенничестве
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Полиция задержала экс-гендиректора «ТНС энерго» Аржанова
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