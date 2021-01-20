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Общество, 17:26
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www.adv.rbc.ru
Общество
,
20 янв, 17:26
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В Мадриде произошел взрыв. Видео
В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого были разрушены несколько верхних этажей здания. Информации о пострадавших нет, на месте работают пожарные и полиция
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