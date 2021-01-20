Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне Общество, 18:20 Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное Политика, 18:19 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 18:11 Сноуден прокомментировал свое отсутствие в списке помилованных Трампом Политика, 18:10 Последствия мощного взрыва в Мадриде. Фоторепортаж Общество, 18:07  Володин заявил об отсутствии вопроса «ковид-паспортов» в повестке Госдумы Общество, 18:02 Спорткар Mercedes сгорел после трюка с истиранием покрышек. Видео Авто, 18:00 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для системы Starlink Технологии и медиа, 17:49 Двоюродный брат Нурмагомедова победно дебютировал в UFC. Видео Спорт, 17:47 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 17:42 Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90 Общество, 17:37 Что потребители думают о натуральных продуктах и «зеленой» маркировке Pro, 17:34 Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву Политика, 17:32 В Мадриде произошел взрыв. Видео Общество, 17:26
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для системы Starlink

Фото: John Raoux / AP
Фото: John Raoux / AP

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. SpaceX вела прямую трансляцию запуска.

«Вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее компания уже запустила 953 спутника.

В декабре стало известно, что в рамках программы Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей.

Маск оценил идею объединить SpaceX, Tesla и Neuralink в мегакорпорацию
Общество
Илон Маск

Также 25 декабря Илон Маск заявил, что Starlink может стать публичной компанией после того, как рост доходов проекта станет «достаточно предсказуемым».

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года
Space X космос спутник
Материалы по теме
SpaceX запустила Falcon 9 с турецким спутником связи
Технологии и медиа
Маск оценил идею объединить SpaceX, Tesla и Neuralink в мегакорпорацию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter