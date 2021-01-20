SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для системы Starlink

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Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. SpaceX вела прямую трансляцию запуска.

«Вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее компания уже запустила 953 спутника.

В декабре стало известно, что в рамках программы Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей.