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В Томской области в колонии строгого режима произошел пожар

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Томской области на территории исправительной колонии строгого режима №2 в городе Асино загорелся швейный цех. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены 17 человек и пять единиц техники. Пожар локализовали, о пострадавших не сообщается.

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Изданию vtomske.ru, в пресс-службе УФСИН уточнили, что в момент задымления в здании никого не было. Площадь пожара составила 102 кв. м.

ИК-2 — колония строгого режима с лимитом наполнения в 1 228 мест, в том числе участок колонии-поселения на 30 мест. Исправительным учреждением руководит Василий Голубев.

В ноябре произошел пожар в банно-прачечном комбинате в исправительной колонии №3 барнаульского поселка Куета. В результате происшествия никто не пострадал.

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