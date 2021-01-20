На Чукотке продлили ограничительные меры по COVID-19 до 3 февраля

Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Речь идет о запрещении проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Помимо этого, в регионе действует обязательный масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 586 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 523 человека, скончались четверо заболевших. По информации ТАСС и «РИА Новости», в регионе с начала эпидемии COVID-19 заразился 591 человек.