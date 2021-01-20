Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
В Сирии умер глава правящей династии Османской империи Общество, 02:39 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:30 Посол России назвал неправомерными санкции против «Северного потока-2» Политика, 01:59 Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия Политика, 01:37 Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет Общество, 01:26 Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров Технологии и медиа, 01:18 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 01:15 «Лестер» возглавил турнирную таблицу АПЛ после победы над «Челси» Спорт, 01:13 Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» появятся в феврале Общество, 00:58 Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2» Бизнес, 00:36  Трамп помолился за успех администрации Байдена Политика, 00:35 «Байер» вышел на второе место в чемпионате Германии Спорт, 00:34 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 00:29 Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Боливии Общество, 00:27
Общество ,  
0 

В Сирии умер глава правящей династии Османской империи

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, глава Дома османов (правящей династии Османской империи), умер в Дамаске. Об этом сообщает в Twitter его родственник Орхан Османоглу.

«Глава Дома Османов, наш дядя Дюндар Абдулкерим Османоглу, скончался в Дамаске, Сирия», — написал он.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на племянника умершего, принца Абдулхамид Кайихан Османоглу, у главы династии были серьезные проблемы со здоровьем.

«Мы пытались привезти его в Турцию, но, к сожалению, не смогли», — сказал он.

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции
Общество
Турецкое поисково-спасательное судно

Османоглу, правнук османского султана Абдул-Хамида II, родился в 1930 года в Дамаске. В августе 2017 года его по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эвакуировали из-за войны в Сирии сначала в Бейрут, а затем в Стамбул. Позже он вернулся в Дамаск.

Часть потомков османов, правивших империей в 1299-1922 годах, была изгнана из Турции в 1920-х годах. Сейчас более 70 представителей династии проживают в Турции, Египте, Иордании, Сирии, США, Великобритании, Франции и других странах.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию
империя Дамаск смерть
Материалы по теме
Путин поздравил болгар с годовщиной освобождения от османского ига
Политика
Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest
Технологии и медиа
В Турции нашли тело капитана затонувшего сухогруза «Арвин»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter