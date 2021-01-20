В Сирии умер глава правящей династии Османской империи

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, глава Дома османов (правящей династии Османской империи), умер в Дамаске. Об этом сообщает в Twitter его родственник Орхан Османоглу.

«Глава Дома Османов, наш дядя Дюндар Абдулкерим Османоглу, скончался в Дамаске, Сирия», — написал он.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на племянника умершего, принца Абдулхамид Кайихан Османоглу, у главы династии были серьезные проблемы со здоровьем.

«Мы пытались привезти его в Турцию, но, к сожалению, не смогли», — сказал он.