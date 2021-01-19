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«Росатом» заказал установку фигуры Берии в экспозиции на ВДНХ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ведомство разместило на сайте госзакупок заказ на создание экспозиции в отреставрированном павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ в Москве. Согласно сценарию экспозиции, там будет установлена фигура Лаврентия Берии, курировавшего создание ядерного оружия в СССР и одного из «главных героев» сталинских репрессий.

По замыслу авторов техзадания, фигуру Берии разместят в инсталляции, имитирующей семипалатинский бункер, из которого велось наблюдение за испытаниями первых ядерных бомб. Кроме главы НКВД, который курировал «атомный проект», заказчики предполагают установить фигуры еще нескольких человек.

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В частности, техзадание предусматривает установку фигур академиков Игоря Курчатова и Юлия Харитона, генерала Авраамия Завенягина и конструкторов Николая Духова и Кирилла Щелкина, — ключевых фигур «атомного проекта».

В интервью ТАСС глава департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов заявил, что всего планируется создать 20 подобных фигур. Они будут выполнены из силикона. По словам Черемисинова, «делать рассказ о советском атомном проекте без фигуры Берии — это странно», поскольку нарком руководил им.

В начале января, в Москве разгорелся скандал вокруг закусочной под названием Stalin Doner с портретом Сталина на вывеске, где посетителей обслуживали официанты в форме НКВД. 13 января в заведение пришли сотрудники полиции, которые закрыли торговую точку. В МВД тогда заявили об отсутствии необходимой документации у заведения общепита. Открытие этого заведения вызвало широкий резонанс и возмущение общественности

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