Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Ему было 66 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем

Игорь Выхухолев (Фото: Александр Данилюшин / ТАСС)

Журналист и экс-ведущий программы «Время» на канале ОРТ Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария в Facebook.

«Сегодня Игоря Выхухолева не стало», — написала она.

В беседе с ТАСС Выхухолева назвала причиной его смерти проблемы с сердцем. РБК обратился за комментарием к дочери бывшего ведущего.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт стран Азии и Африки (ИСАА), владел японским и английским языками. Был кандидатом исторических наук.

Работал в советском Агентстве печати «Новости» (АПН), позже в Гостелерадио СССР редактором программы «Время». В 1980-х в качестве корреспондента Гостелерадио, а после — заведующего отделением журналист находился в Токио.