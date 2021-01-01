Посол США в Москве отказался от предложения МИДа привиться «Спутником V»

Джон Салливан (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Посол США в Москве Джон Салливан не станет прививаться российской вакциной против коронавируса «Спутник V», которую ему предложили в МИД России. Об этом в Twitter сообщила пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит за предложение, однако не хотел бы принимать дозу «Спутник V», которая предназначена для гражданина России», — написала Росс. Она добавила, что в США уже одобрены две вакцины от коронавируса, которые также помогают людям бороться с заболеванием в ЕС, Великобритании, Латинской Америке.

В понедельник, 22 декабря, на странице американской дипломатической миссии в Facebook была опубликована фотография письма Салливана. В нем дипломат пишет, что в 2020 году «вел себя хорошо, носил маску, сохранял дистанцию» и просит у Санты новую хоккейную клюшку, кроссовки для бега, а также вакцину от COVID-19.

Позднее МИД России в своем в Twitter ответил на письмо Салливана, предложив ему российскую вакцину «Спутник V», а также порекомендовал клюшки компании «Заряд», которыми играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги. За советом по поводу кроссовок для бега американскому послу предложили обратиться к генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки.