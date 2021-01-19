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Пандемия коронавируса ,  
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Американские ученые назвали способ определения скорой смерти от COVID-19

Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания. Такие данные приводят ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, описание научной работы опубликовано на сайте учебного заведения.

«Циркулирующая митохондриальная ДНК была резко повышена у пациентов, которые в итоге скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии», — говорится в научной работе.

Ученые отмечают, что соответствующий фактор риска не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний пациента с COVID-19.

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Всего в исследовании американских ученых приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом. У них взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), которая служит индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы.

В начале декабря журнал Nature опубликовал статью о результатах исследования влияния генов на тяжесть течения коронавируса. В ходе своего исследования ученые изучили ДНК пациентов почти 200 отделений реанимации, в которых лечили заболевших COVID-19. Затем геномы этих пациентов сравнили с геномами здоровых людей, для выявления различий. Согласно выводам ученых, на тяжелое течение заболевания может влиять ген TYK2, если у него есть дефект. Также отличия обнаружили в гене DPP9, который играет важную роль при воспалениях, и в гене OAS, препятствующем репликации вируса.

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