Американские ученые назвали способ определения скорой смерти от COVID-19

Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания. Такие данные приводят ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, описание научной работы опубликовано на сайте учебного заведения.

«Циркулирующая митохондриальная ДНК была резко повышена у пациентов, которые в итоге скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии», — говорится в научной работе.

Ученые отмечают, что соответствующий фактор риска не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний пациента с COVID-19.

Всего в исследовании американских ученых приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом. У них взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), которая служит индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы.