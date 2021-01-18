Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Ливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил Яна Кубиша на должность специального посланником в Ливии, сообщает пресс-служба ООН.

«Кубиш обладает многолетним опытом в дипломатии, политике внешней безопасности и экономических отношениях как на международном уровне, так и в своей стране», — говорится в заявлении организации.

Также Кубиш станет главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Должность была учреждена в соответствии с резолюцией 2542 (2020) Совета Безопасности.

В ООН не было представителя по Ливии более 10 месяцев после отставки Гасана Саламе. Первоначально на этот пост был одобрен бывший спецкоординатор ООН по палестино-израильскому урегулированию Николай Младенов, но он от назначения отказался, подав в отставку.