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Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Ливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил Яна Кубиша на должность специального посланником в Ливии, сообщает пресс-служба ООН.

«Кубиш обладает многолетним опытом в дипломатии, политике внешней безопасности и экономических отношениях как на международном уровне, так и в своей стране», — говорится в заявлении организации.

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Также Кубиш станет главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Должность была учреждена в соответствии с резолюцией 2542 (2020) Совета Безопасности.

В ООН не было представителя по Ливии более 10 месяцев после отставки Гасана Саламе. Первоначально на этот пост был одобрен бывший спецкоординатор ООН по палестино-израильскому урегулированию Николай Младенов, но он от назначения отказался, подав в отставку.

Ян Кубиш с 2006 по 2009 год был министром иностранных дел Словакии. В ООН Кубиш с 2012 года руководил работой миссии ООН в Афганистане, после этого был назначен представителем генсека ООН в Ираке. С января 2019 года дипломат был спецкоординатором в Ливане.

В Ливии с 2011 года в Ливии работают два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом, а также Высший государственный совет и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

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