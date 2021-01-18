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Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохмической промышленности. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин должен рассмотреть этот вопрос в срок до 31 мая 2021 года, говорится в документе.

Представитель РФПИ отказался от комментариев для РБК. Как сказал РБК источник, близкий к одному из потенциальных участников Ямальского кластера, речь идет именно об этом проекте — чтобы РФПИ мог увеличить привлечение средств ФНБ на финансирование создания кластера.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил РБК через представителя, что регион сильно выиграет от создания кластера. «Ожидаем, что для создания кластера будет привлечено от 3 трлн до 5 трлн руб. инвестиций, появится более 20 тыс. рабочих мест», — сказал он. По его словам, создание кластера отражено в поручениях президента. Он будет создан вблизи поселка Сабетта. «Создана рабочая группа, куда входят представители заинтересованных сторон, от которой в ближайшее время ждут проработки вопроса и вынесения согласованной позиции», — добавил губернатор.

«Мы готовы к сотрудничеству с другими компаниями для подготовки комплексного плана по созданию на Ямале газохимического кластера», — сообщили РБК в пресс-службе НОВАТЭКа. В компании добавили, что согласно поручениям президента рассматривают проекты по монетизации ресурсной базы в регионе через развитие газохимических производств в основном в качестве поставщика сырья. «При этом, как мы говорили ранее, для того чтобы эти производства были экономически целесообразными, их необходимо реализовывать параллельно с дальнейшим развитием СПГ-проектов, что позволит поставлять сырье по конкурентоспособным ценам», — отметили в компании.

В декабре глава РФПИ Кирилл Дмитриев попросил президента включить в перечень поручений проработку возможности инвестиций средств ФНБ из квоты РФПИ в нефтехимические проекты. «Как вы упомянули, $1,8 млрд было вложено из квоты РФПИ в ФНБ, и мы отмечаем, что не только за счет этих средств был реализован очень важный проект, но также что мы вложили [средства] ФНБ по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, и доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги», — говорил он.

Белоусов поручил разработать план по освоению газа на Ямале
Бизнес
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

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О том, что на Ямале планируется построить газохимический кластер, стало известно 1 декабря. С инициативой строительства кластера за 2 трлн руб. выступил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что нефтегазохимия является лишь одним из вариантов монетизации масштабных ресурсов Ямала: суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова составляют 26,5 трлн куб. м газа, 1,6 млрд т газового конденсата и 300 млн т нефти. При этом он не назвал возможных участников реализации проекта.

Источники РБК сообщили, что вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по подготовке комплексной программы освоения ресурсов на Ямале, в котором участвовали «Газпром», НОВАТЭК, «Газпром нефть», РЖД, «Росатом», Российский фонд прямых инвестиций и «Совкомфлот».

НОВАТЭК Ямало-ненецкий автономный округ Владимир Путин РФПИ средства ФНБ
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