В Турции нашли тело капитана затонувшего сухогруза «Арвин»

Фото: МВД Турции / ТАСС

Спасатели нашли тело гражданина России Виталия Галенко, который был капитаном затонувшего сухогруза, передает «РИА Новости» сообщение Росморречфлота со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

«Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно тело. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин», — заявили в Росморречфлоте. В ведомстве также добавили, что один россиянин и пять украинцев находятся на берегу в госпитале.

В операции по спасению членов команды затонувшего сухогруза задействован фрегат ВМС, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Судно «Арвин», следовавшее под флагом Палау, затонуло в Черном море в районе провинции Бартын 17 января. На борту находились 12 человек. По информации посольства России в Турции, двое из них являлись гражданами России. Один из них, старший техник Николай Кринов, находится в госпитале города Бартын, угрозы его жизни нет.