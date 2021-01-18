Эксперты оценили идею усилить ответственность физлиц за неуплату налогов
Предложение Следственного комитета (СК) об ужесточении ответственности для индивидуальных предпринимателей за неуплату налогов — это нормальный и ожидаемый шаг, сообщил РБК президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты России Илья Тимошин.
«Для государства это нормальный и ожидаемый шаг. Для предпринимателя, если он нормально работает и не пытается уходить от белых схем, то, в принципе, здесь ничего страшного не будет», — сказал Тимошин.
По его словам, многие предприниматели осознанно использовали лазейку в законе, избегая налогов.
В то же время правозащитник, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в разговоре с РБК назвал предложение СК несвоевременным.