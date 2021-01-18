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Эксперты оценили идею усилить ответственность физлиц за неуплату налогов

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Предложение Следственного комитета (СК) об ужесточении ответственности для индивидуальных предпринимателей за неуплату налогов — это нормальный и ожидаемый шаг, сообщил РБК президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты России Илья Тимошин.

«Для государства это нормальный и ожидаемый шаг. Для предпринимателя, если он нормально работает и не пытается уходить от белых схем, то, в принципе, здесь ничего страшного не будет», — сказал Тимошин.

По его словам, многие предприниматели осознанно использовали лазейку в законе, избегая налогов.

В СК предложили ужесточить ответственность для физлиц за неуплату налогов
Общество
Елена Леоненко

В то же время правозащитник, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в разговоре с РБК назвал предложение СК несвоевременным.

«Когда в стране вводился карантин, и мы все в рамках пандемии были с большим количеством ограничений и вынуждены гасить задолженность по заработной плате, ИП в большинстве своем не попадали под меры поддержки и пострадали, как никто [другой], потому что не имели возможности для кредитования и государственной помощи», — объяснил он.

Также Хуруджи отметил, что в случае правонарушения найти индивидуального предпринимателя проще по сравнению с конечным бенефициаром юридического лица. «У физлиц все намного проще: у него есть привязка к банкам, месту жительства, его найти намного проще. Поэтому существующих возможностей и у силовиков, и у ФНС более чем достаточно», — сказал он.

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Ранее зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете «Известия» сообщила, что Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов. Она объяснила, что по действующему законодательству юридическому лицу в случае уклонения от уплаты налогов на крупную сумму придется отвечать за это «и через год, и через десять лет, как только состоится суд».

В то же время у индивидуальных предпринимателей срок давности таких преступлений составляет всего два года, поэтому ИП может со временем легко избежать наказания. В связи с этим ведомство выступило с идеей уравнять ответственность за уход от налогов.

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