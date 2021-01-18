Рогозин показал участвовавшую в эксперименте с дыханием под водой таксу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Facebook фотографию таксы Николаса, на которой ранее проводился эксперимент по дыханию в кислородсодержащей жидкости.

«Такса-испытатель Николас, участник успешных научных экспериментов Фонда перспективных исследований, и немецкая овчарка Пончик, работающий его телохранителем. Оба обеспокоены вопросом: холода надолго?» — написал Рогозин, опубликовав снимки двух собак.

В конце 2017 года Рогозин показывал разработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) президенту Сербии Александру Вучичу. Один из экспериментаторов засунул таксу с головой в кислородсодержащую жидкость, а затем извлек оттуда животное живым. Тем самым было продемонстрировано, что в этой жидкости можно дышать.

Показ по телевидению сюжета об опыте вызвал волну возмущения в соцсетях. Рогозин в ответ на критику заявил, что ученые ставят спасающие жизни опыты, а не мучают собак, как живодеры. Позже в ФПИ сообщили, что Рогозин заберет собаку домой.