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Амурского тигра сбили насмерть в Хабаровском крае

Водитель автомобиля сбил насмерть тигра, перебегавшего дорогу в городе Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщается  на сайте центра «Амурский тигр».

Инцидент произошел вечером 17 января на 191-м км трассы «Хабаровск — Комсомольск» в районе села Троицкое. Двигаясь в темное время суток, водитель легкового автомобиля не успел среагировать на тигра, оказавшегося на дороге, и сбил его. В результате хищник получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края собрали все необходимые доказательства, необходимые для установления обстоятельств произошедшего.
Тело хищника будет доставлено в Центр изучения болезней диких животных в городе Уссурийске для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.

В Хабаровском крае машина насмерть сбила амурского тигра
Общество
Амурский тигр

Как сообщается на сайте Министерства природных ресурсов Хабаровского края, погибшим животным оказался самец тигра в возрасте 4-5 лет. Хищника сбил автомобиль Suzuki Solio без номеров. Транспортное средство и водитель установлены. В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Этот случай стал третьим в Хабаровском крае за год. Все три гибели животных были зарегистрированы на территории Нанайского муниципального района.

Амурский тигр — самый северный подвид тигра. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Комсомольск-на-Амуре амурский тигр ДТП гибель
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