В Хабаровском крае машина насмерть сбила амурского тигра

В Нанайском районе Хабаровского края машина сбила вышедшую на автомобильную дорогу самку амурского тигра, в результате ДТП редкое животное погибло. Об этом сообщает некоммерческий центр «Амурский тигр».

«Наезд произошел ранним утром, еще до рассвета, на неосвещенном участке трассы», — пояснил генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Он указал, что у зверя не было шансов выжить, так как удар задел голову тигрицы.

Водитель машины после столкновения сам сообщил о случившимся полиции.