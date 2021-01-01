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В Хабаровском крае машина насмерть сбила амурского тигра

В Нанайском районе Хабаровского края машина сбила вышедшую на автомобильную дорогу самку амурского тигра, в результате ДТП редкое животное погибло. Об этом сообщает некоммерческий центр «Амурский тигр».

«Наезд произошел ранним утром, еще до рассвета, на неосвещенном участке трассы», — пояснил генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Он указал, что у зверя не было шансов выжить, так как удар задел голову тигрицы.

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
Общество

Водитель машины после столкновения сам сообщил о случившимся полиции.

Сейчас решается вопрос о направлении тела хищника на экспертизу в Приморский край.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу. По данным мониторинга 2019 года его численность в России составляла более 580 особей.

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В феврале в Приморском крае молодого самца амурского тигра сбил рейсовый автобус. Животное смогло уйти в лес, однако все равно погибло от полученных травм.

Хабаровский край амурский тигр ДТП
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