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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения коронавирусом

Недостаток сна может стать фактором, повышающим риск заражения коронавирусной инфекций COVID-19 на 250%. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам Калинкина, сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Для здорового сна специалист рекомендовал в одно и то же время просыпаться и ложиться спать, а также отказаться от будильника.

«Основные правила здорового сна: фиксированное время пробуждения и засыпания и в рабочие и выходные дни. Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов, и в этом случае он выполняет все основные свои функции», — сказал Калинкин.

Среди таких них — поддержание иммунитета на должном уровне. Эксперт отметил, что при сокращении сна иммунитет человека резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%.

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Для лучшего пробуждения Калинкин посоветовал использовать световые гаджеты. По словам эксперта, они способствуют регуляции циркадных ритмов.

Также врач рассказал о том, как цвет глаз влияет на чувствительность к солнцу.
Он назвал важным наличие достаточного количества света для того, чтобы в утренние и дневные часы у человека произошло подавление выработки мелатонина и восстановление его выработки в ночной период времени.

«Достаточно 30-40 минут, человек может делать обычный утренний ритуал, и необязательно смотреть на эту лампу», — объяснил специалист.
По его словам, этого света достаточно для того, чтобы восстановить выработку мелатонина.

«Это для северных широт имеет большое значение, особенно у людей чувствительных к этому. Например, с темной радужкой глаза — у них интенсивность солнечных людей еще больше падает при наличии такого цвета радужки», — заключил специалист.

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Фото:Pepe Zamora / Getty Images

Ранее эксперты в беседе с РБК сообщили, что в период пандемии число жалоб на бессонницу увеличилось, а количество обращений пациентов с нарушениями сна возросло на 42-46%.

По словам заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова, рост пациентов с нарушением сна отражает возросшую психическую нестабильность в обществе. Поскольку коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, вызывает так называемый психологический дистресс, отметил эксперт.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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