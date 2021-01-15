Власти Москвы оценили возможность новой волны COVID-19

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Исключить возможность третьей волны коронавирусной инфекции в Москве нельзя. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — заявила она.

В то же время сейчас ситуация с коронавирусом в столице стабильная, добавила она.

За последние сутки в Москве скончался 81 человек с COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 30 мая, тогда в столице умерли 78 человек.