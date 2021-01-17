Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Эми Сторроу (Фото: yekaterinburg.usconsulate / Facebook)

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла отъезд сотрудников дипмиссии из города. Соответствующая видеозапись с обращением Сторроу опубликована на странице дипмиссии в Facebook.

«Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке <...>. На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда», — сказала Сторроу. По словам генконсула, деятельность сотрудников дипмиссии ограничена из-за пандемии.

«Но я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей», — добавила Сторроу.

Ранее AP сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила конгресс о намерении закрыть два американских генконсульства в России. По данным агентства, такое решение было связано с инициативой российских властей от 2017 года ограничить число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.