В Ленинградской области из горящего дома эвакуировали 60 человек

В городе Сертолово Ленинградской области в результате пожара в четырехэтажном многоквартирном было эвакуировано и спасено 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

«При помощи трехколенной лестницы пожарными были спасены десять человек, еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице с применением спасательных средств. 30 человек смогли выйти самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что для эвакуированных был открыт пункт временного размещения на базе школы. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 418 кв. м. На месте происшествия работали 75 человек личного состава и 16 единиц техники.

Ранее в результате задымления в городской больнице подмосковного Серпухова спасатели эвакуировали 70 человек, из которых 61 пациент. В настоящее время пожар в помещении больницы ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.