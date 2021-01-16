СК возбудил уголовное дело из-за смерти подростка в Москве

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Следственный комитет (СК) по Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) после смерти подростка на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тело подростка 2004 года рождения было обнаружено 14 января в квартире. По предварительным данным, смерть наступила из-за асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами.

В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили баллон закиси азота (веселящий газ).

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку.