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СК возбудил уголовное дело из-за смерти подростка в Москве

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следственный комитет (СК) по Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) после смерти подростка на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тело подростка 2004 года рождения было обнаружено 14 января в квартире. По предварительным данным, смерть наступила из-за асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами.

В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили баллон закиси азота (веселящий газ).

Прокуратура проверит смерть несовершеннолетнего на северо-востоке Москвы
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку.

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