Общество , 16 янв, 18:42
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Прокуратура проверит смерть несовершеннолетнего на северо-востоке Москвы
Прокуратура Москвы начала проверку в связи со смертью несовершеннолетнего на северо-востоке столицы, сообщается на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, труп подростка 2004 года рождения был найден 14 января в Кучином переулке Алексеевского района Москвы. «По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного, предположительно, закисью азота», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по городу Москве.