Азербайджан разъяснил ограничения на пересечение границы с Россией

Сухопутная граница Азербайджана и России до 1 марта будет закрыта для пешего перехода, транспортное сообщение сохранится в полном объеме. Об этом РБК сообщили в посольстве республики в Москве.

«Транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объеме и в обычном режиме», — уточняется в сообщении. C российской стороны с республикой граничит Дагестан.

Ограничения вводятся из-за сложной ситуации с распространением коронавируса как в России, так и в Азербайджане, пояснили в посольстве.

Согласно данным российского посольства в Азербайджане, на 24 декабря запланирован выезд российских граждан и иностранных граждан, у которых есть основание для въезда в Россию, из республики через КПП «Самур».