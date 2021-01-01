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Пандемия коронавируса ,  
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Азербайджан разъяснил ограничения на пересечение границы с Россией

Сухопутная граница Азербайджана и России до 1 марта будет закрыта для пешего перехода, транспортное сообщение сохранится в полном объеме. Об этом РБК сообщили в посольстве республики в Москве.

«Транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объеме и в обычном режиме», — уточняется в сообщении. C российской стороны с республикой граничит Дагестан.

Азербайджан закроет границу с Россией для перехода граждан из-за пандемии
Политика
Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

Ограничения вводятся из-за сложной ситуации с распространением коронавируса как в России, так и в Азербайджане, пояснили в посольстве.

Согласно данным российского посольства в Азербайджане, на 24 декабря запланирован выезд российских граждан и иностранных граждан, у которых есть основание для въезда в Россию, из республики через КПП «Самур».

В Азербайджане выявили 195 422 заболевших COVID-19. В России их число выросло до 2,79 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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