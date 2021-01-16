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В Москве кипяток залил квартиры в шести подъездах

В столичном жилом комплексе Green Park квартиры шести подъездов затопило кипятком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жители дома телеканалу рассказали, что в помещениях «рванули трубы». По их словам, авария произошло после повышения давления.

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Фото:МЧС России по Волгоградской области

Также РЕН ТВ опубликовал видео с места прошествия. На кадрах видно, что в результате аварии пострадали пол, потолок, стены. Девушка проживающая в этом доме показала на видео, что полы в ее комнате «поплыли» и деформировались, а вещи вздулись. Жильцы отмечают, что последствия аварии они устраняют самостоятельно.

Руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова телеканалу сообщила, что аварийная ситуация была устранена, в результате аварии пострадало несколько секций, жителям будет предложена гостиница. По словам Давыдовой, причина аварии еще устанавливается.

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Москва прорыв трубы кипяток
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