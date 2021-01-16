Мэр Нью-Йорка предупредил о нехватке вакцины от COVID-19

В Нью-Йорке на следующей недели закончатся дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава города Билл де Блазио в Twitter.

«У нас закончится вакцина на следующей неделе... поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям», — написал мэр.

По его словам, в стране есть запасы препарата, которые не используются. Также Блазио призвал федеральное правительств отправить больше доз препарата от COVID-19 в Нью-Йорк.

В США началась вакцинация против коронавирусной инфекции с 13 декабря. Перед этим власти выдали разращение для вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Сообщалось, что эффективность препарата достигает 95%. Препарат этих же компаний используют для прививок от коронавируса в странах Европейского союза.