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Пандемия коронавируса ,  
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Мэр Нью-Йорка предупредил о нехватке вакцины от COVID-19

Pfizer PFE $36,68 -0,3% Купить

В Нью-Йорке на следующей недели закончатся дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава города Билл де Блазио в Twitter.

«У нас закончится вакцина на следующей неделе... поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям», — написал мэр.

По его словам, в стране есть запасы препарата, которые не используются. Также Блазио призвал федеральное правительств отправить больше доз препарата от COVID-19 в Нью-Йорк.

Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

В США началась вакцинация против коронавирусной инфекции с 13 декабря. Перед этим власти выдали разращение для вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Сообщалось, что эффективность препарата достигает 95%. Препарат этих же компаний используют для прививок от коронавируса в странах Европейского союза.

Накануне шесть европейских стран пожаловались в Еврокомиссию (ЕК) на перебои с поставками вакцины от Pfizer. Соответствующее письмо подписали министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они выразили обеспокоенность тем, что Pfizer сообщила о существенном сокращении поставок вакцины в ближайшие недели

COVID-19 Нью-Йорк Билл де Блазио
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