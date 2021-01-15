Прокуратура потребовала закрыть Всетатарский общественный центр

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием ликвидировать общественное объединение Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Иск прокурора направлен в Верховный суд республики.

«Проверкой установлено, что деятельность ВТОЦ противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации», — отметил представитель прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что центр распространял информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку «отношение к языку». В 2019 году центр провел мероприятие, участники которого призывали «осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию», а также негативно высказывались о русских. В итоге четырех участников мероприятия привлекли к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Председатель ВТОЦ Фарит Закиев подтвердил РБК, что прокуратура обратилась в суд с иском о закрытии центра, но заявил, что деятельность центра не является экстремистской. По его словам, в 2017 году прокуратура вынесла центру предупреждение.

«Почему-то посчитали экстремизмом, что делопроизводство во ВТОЦ ведется только на татарском языке, хотя в Конституции Татарстана написано, что в республике два государственных языка: татарский и русский, они равноправны», — объяснил Закиев.