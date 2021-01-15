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Общество ,  
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Прокуратура потребовала закрыть Всетатарский общественный центр

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием ликвидировать общественное объединение Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Иск прокурора направлен в Верховный суд республики.

«Проверкой установлено, что деятельность ВТОЦ противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации», — отметил представитель прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что центр распространял информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку «отношение к языку». В 2019 году центр провел мероприятие, участники которого призывали «осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию», а также негативно высказывались о русских. В итоге четырех участников мероприятия привлекли к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Председатель ВТОЦ Фарит Закиев подтвердил РБК, что прокуратура обратилась в суд с иском о закрытии центра, но заявил, что деятельность центра не является экстремистской. По его словам, в 2017 году прокуратура вынесла центру предупреждение.

«Почему-то посчитали экстремизмом, что делопроизводство во ВТОЦ ведется только на татарском языке, хотя в Конституции Татарстана написано, что в республике два государственных языка: татарский и русский, они равноправны», — объяснил Закиев.

Также в 2017 году представители центра приглашали желающих к дискуссии о судьбе татарского языка. «Мы предложили для дискуссии тему «Что будет, если в республике останется только один государственный язык — татарский?» Этот текст они тоже почему-то сочли экстремистским, хотя мы ни к чему не призывали», — отметил глава центра.

«Сегодня в Татарстане только один государственный язык — русский. Татарстан — единственное в мире государство (Конституция РФ, ст. 5), где можно стать депутатом, мэром, министром, премьер-министром, не зная государственный язык. Что делать? В Татарстане должен быть один государственный язык — татарский. Радикально? Может быть, есть другие предложения, как сохранить татарский язык? Возможно ли реальное двуязычие в Татарстане? Давайте обсудим!» — говорилось в обращении (есть у РБК).

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Всетатарский общественный центр — татарская общественная организация, основанная в феврале 1989 года. В конце 80 — начале 90-х участники центра организовывали демонстрации и общественные встречи, требуя, чтобы правительство Татарстана провозгласило республику независимой от России.

13 января в Башкортостане было задержано 14 человек по подозрению в экстремизме. Правоохранители считают, что они могли входить в запрещенную в России экстремистскую организацию «Башкорт».

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