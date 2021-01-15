Президент Казахстана переназначил Мамина премьер-министром республики

Аскар Мамин (Фото: primeminister.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром страны, сообщается на официальном сайте президента республики.

«Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Выборы в нижнюю палату парламента (мажилиса) Казахстана состоялись 10 января. После выборов правительство Мамина автоматически сложило полномочия, после чего по закону должен быть сформирован новый кабинет министров. 15 января депутаты вновь избранного Мажилиса на заседании палаты большинством голосов дали согласие президенту Казахстана на утверждение кандидатуры Мамина на должность премьер-министра республики.

«Хотел бы поблагодарить за оказанное доверие, для меня это большая честь и огромная ответственность», — сказал Мамин после утверждения его кандидатуры (цитата по Nur.kz).