Экзитпол показал победу партии Назарбаева на выборах в Казахстане

На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан», набравшая 71,97%. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные экзитпола, который провел исследовательский институт Қоғамдық пікір («Общественное мнение»).

«В течение дня было проведено четыре волны опросов. Было опрошено 244 тысячи избирателя. В проведении опроса было проведено более 600 интервьюеров», — рассказала директор института Айнур Мажитова.

По результатам исследования, второе место на выборах заняла Демократическая партия «Ак Жол» (10,18% голосов), третье — «Народная партия Казахстана» с 9,03% голосов. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (5,75%) и партия «Адал» (3,07%), не преодолевают семипроцентный барьер.

Первый президент Казахстана, председатель «Нур Отан» Нурултан Назарбаев поздравил однопартийцев с победой.

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