От коронавируса привили более 100 тыс. российских военнослужащих

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Добровольную вакцинацию от коронавируса прошли более 100 тыс. российских военнослужащих, сообщили РБК в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны также сообщили, что ведомство по решению министра обороны Сергея Шойгу начало прививать профессоров и преподавателей военных учебных заведений. Вакцинацию организовали сразу после окончания зимних каникул и начала учебного процесса.

О начале массовой вакцинации против коронавируса в Вооруженных силах Шойгу объявил в конце ноября прошлого года. Решение было принято в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Тогда ведомство планировало привить более 400 тыс. военнослужащих. К 27 ноября были привиты 2,5 тыс. человек. До конца 2020 года число вакцинированных военнослужащих планировали нарастить до 80 тыс. человек.