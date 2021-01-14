Прибыль владельца Uniqlo выросла на 23% из-за продаж домашней одежды

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Операционная прибыль компании Fast Retailing, владельца японской сети одежды Uniqlo, превысила уровень прибыли, который компания получила до пандемии, сообщает Reuters. Компания объявила о росте прибыли за первый квартал до 113,1 млрд иен, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее, до начала распространения коронавируса.

Uniqlo и ее более дешевому дочернему бренду GU удалось добиться увеличения прибыли из-за возросшего в период пандемии спроса на удобную одежду для дома, такую как футболки свободного кроя и эластичные брюки. Особой популярностью такая одежда пользуется у студентов и работающих из дома, отмечает агентство. Также в магазины Uniqlo в Японии привлекла продажа гигиенических масок AIRism, сообщила Fast Retailing.

Кроме того, финансовый успех компании обеспечили большое число онлайн-продаж и высокий сезонный спрос на теплую одежду на материковом Китае, где у нее около 800 магазинов — примерно столько же, сколько на внутреннем рынке Японии.

В апреле 2020 интернет-магазин Ozon из-за пандемии COVID-19 и массового перехода работников российских офисов на удаленку сообщал о росте спроса на нарядную домашнюю одежду и тапочки. Так, согласно сообщению ретейлера, продажи мужской нарядной домашней одежды выросли в марте на 415% год к году, женской — на 720%. Домашние тапочки покупали на 240% чаще.