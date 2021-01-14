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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб объяснил отказ от вечерних сообщений о смертях от COVID в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение публиковать статистические данные по COVID-19 в Москве один раз в сутки в целях унификации формы подачи информации на городском и федеральном уровне. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оперативного штаба.

Ранее оперштаб публиковал данные о количестве умерших за сутки в столице людей с COVID-19 по вечерам, а информацию о выздоровевших и новых случаях заражения — по утрам. Последнее отдельное сообщение о скончавшихся за сутки появилось вечером 30 декабря.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С 31 декабря оперативный штаб перестал сообщать данные о летальных исходах вечером. Теперь информацию о них можно найти в ежедневных сводках оперштаба, которые публикуются по утрам.

В столице с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразились 877 428 человек. Из них выздоровели 722 487 заболевших, скончался 12 241. За последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 68 человек, заразились 5893.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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