Оперштаб объяснил отказ от вечерних сообщений о смертях от COVID в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение публиковать статистические данные по COVID-19 в Москве один раз в сутки в целях унификации формы подачи информации на городском и федеральном уровне. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оперативного штаба.

Ранее оперштаб публиковал данные о количестве умерших за сутки в столице людей с COVID-19 по вечерам, а информацию о выздоровевших и новых случаях заражения — по утрам. Последнее отдельное сообщение о скончавшихся за сутки появилось вечером 30 декабря.

С 31 декабря оперативный штаб перестал сообщать данные о летальных исходах вечером. Теперь информацию о них можно найти в ежедневных сводках оперштаба, которые публикуются по утрам.

В столице с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразились 877 428 человек. Из них выздоровели 722 487 заболевших, скончался 12 241. За последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 68 человек, заразились 5893.