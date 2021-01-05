В Челябинске возбудили дело после убийства бизнесмена в магазине

Фото: Следственный комитет РФ

В Челябинске завели уголовное дело из-за убийства местного предпринимателя Артема Павлова, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по региону.

31 декабря 2020 года 49-летнего бизнесмена нашли в помещении магазина с ранением в области головы. После этого он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Как пишет 74.ru, на Павлова напали с топором в его собственном магазине игрушек «Мир танков и самолетов». По словам знакомого погибшего Станислава Тягунова, преступление было совершено на почве «личной неприязни».

По данным «СПАРК», Артем Павлов являлся совладельцем военно-исторического клуба «Дивизион» В конце декабря организация получила медаль 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов.