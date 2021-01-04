Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID

Сергей Шахов (Фото: ГУ МЧС по Республике Крым)

Руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Да, он скончался сегодня в COVID-госпитале», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Шахов занял должность главы крымского МЧС в 2014 году. До этого, с 2011 года, он возглавлял спасательное ведомство Украины в Крыму. В июне Шахову исполнилось 65 лет.