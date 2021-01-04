Пандемия коронавируса , 04 янв, 16:30
0
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID
Сергей Шахов
Руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Да, он скончался сегодня в COVID-госпитале», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Шахов занял должность главы крымского МЧС в 2014 году. До этого, с 2011 года, он возглавлял спасательное ведомство Украины в Крыму. В июне Шахову исполнилось 65 лет.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i