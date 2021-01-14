Роскачество предупредило о новом виде мошенничества во «ВКонтакте»

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества раскрыли фишинговую схему для похищения данных пользователей «ВКонтакте», сообщается на официальном сайте организации.

Атака происходит следующим образом: пользователь сети получает письмо, в котором предлагается отменить создание и передачу архива всех данных со страницы во «ВКонтакте» на другой адрес электронной почты. Если открыть ссылку и, следуя рекомендациям мошенников, сменить пароль, то все содержимое профиля попадет в руки хакеров.

Центр безопасности «ВКонтакте» подчеркивает, что хотя соцсеть действительно предлагает возможность создания архива данных, включая диалоги, скачать такой архив нельзя без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть с посторонней страницы.

Чтобы избежать мошенничества, пользователям соцсети рекомендовали не переходить по ссылкам из сообщений, вбивать адрес соцсети в браузере только вручную, в любых неясных ситуациях менять пароль от своей страницы и пользоваться двухфакторной идентификацией.