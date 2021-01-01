Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
В РПЦ предложили сажать в тюрьму за призывы к смене пола среди детей Общество, 17:25 Врач рассказал о самочувствии Макрона Политика, 16:59 Мацей Рыбус продлил контракт с «Локомотивом» Спорт, 16:54 Какой оригинальный подарок положить под елку РБК Стиль и GLO, 16:45 «Вконтакте» устранила сбой в работе Технологии и медиа, 16:41 Российский биатлонист отыграл 20 позиций в гонке на Кубке мира Спорт, 16:38 Тиньков сообщил о чуде и полной ремиссии после пересадки костного мозга Общество, 16:36 Разработчик вакцины от COVID заявил о передаче антител с молоком матери Общество, 16:29 Псковский губернатор сообщил об очагах COVID в музее и психинтернате Общество, 16:15 Зеппельт назвал смехотворным решение CAS по России Спорт, 16:08 СМИ назвали Красножана кандидатом в тренеры женской сборной по футболу Спорт, 15:59 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 15:55 Рогозин заявил о просящейся на пенсию МКС Технологии и медиа, 15:41 Курская больница объяснила отсутствие данных о больных COVID сотрудниках Общество, 15:31
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Технологии и медиа ,  
0 

«Вконтакте» устранила сбой в работе

Фото: vk / VK
Фото: vk / VK

Администрация «ВКонтакте» восстановила работу социальной сети после сбоя. «У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», — сообщили РБК в соцсети.

Google объяснил причину глобального сбоя
Технологии и медиа
Фото: Laurie Dieffembacq / Global Look Press

19 декабря пользователи пожаловались на перебои в работе соцсети «ВКонтакте». Больше всего жалоб поступило около 14:30, следует из данных сервиса Downdetector. Более 2,2 тыс. человек сообщили о сбое.

64% пользователей жаловались на работу сайта, у 32% возникли проблемы с отправкой сообщений, у 2% были трудности со входом.

16 декабря в России, странах Европы, Латинской Америки и в США произошел сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали о проблемах с подключением, отправкой сообщений и загрузкой видео.

новости ВКонтакте сбой
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
В работе приложений Facebook Messenger и Instagram произошел сбой
Технологии и медиа
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Spotify
Технологии и медиа
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter