«Вконтакте» устранила сбой в работе

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Администрация «ВКонтакте» восстановила работу социальной сети после сбоя. «У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», — сообщили РБК в соцсети.

19 декабря пользователи пожаловались на перебои в работе соцсети «ВКонтакте». Больше всего жалоб поступило около 14:30, следует из данных сервиса Downdetector. Более 2,2 тыс. человек сообщили о сбое.

64% пользователей жаловались на работу сайта, у 32% возникли проблемы с отправкой сообщений, у 2% были трудности со входом.

16 декабря в России, странах Европы, Латинской Америки и в США произошел сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали о проблемах с подключением, отправкой сообщений и загрузкой видео.