В Общественной палате предложили ограничить запуски фейерверков

Роспотребнадзор ранее рекомендовал гражданам не покупать пиротехнику в местах несанкционированной торговли, обращать внимание на их внешний вид и маркировку товара, а также не использовать ее в помещениях. В ведомстве замечают, что нельзя повторно поджигать потухший фитиль и подходить к отработавшему фейерверку раньше, чем через 10 минут.