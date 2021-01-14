В Общественной палате предложили ограничить запуски фейерверков
Член Общественной палаты Руслан Хамзаев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с письмом, где предложил ограничить использование зарядной пиротехники, сообщает RT.
По словам Хамзаева, шум от фейерверков на протяжении всех новогодних каникул мешает спокойному отдыху граждан. Поэтому он предложил ограничить период ее использования пятью днями в году: 31 декабря — 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября.
Хамзаев добавил, что подобные ограничения действуют в ряде зарубежных стран.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, что травмы от использования пиротехники — наиболее частая причина обращения к врачам в период новогодних праздников.