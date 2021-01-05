Травматолог назвал наиболее частые травмы в новогодние праздники

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В новогодние праздники люди чаще всего получают травмы из-за неосторожного поведения в состоянии опьянения и небрежного обращения с пиротехникой. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин, передает RT.

«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные со всевозможной пиротехникой, а также падения, ушибы или переломы», — перечислил специалист.

Он указал на важность использования только сертифицированных пиротехнических изделий и напомнил, что нужно четко следовать инструкции. Катулин также посоветовал, выпив, отдыхать «аккуратно и достойно», не залезать под карнизы, не вылезать на балкон, подоконники.

Врач отметил, что получить травмы можно во время активного отдыха и без употребления алкогольных напитков, например на лыжах или коньках. Поэтому на всякий случай на время таких развлечений при себе стоит иметь аптечку.