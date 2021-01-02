В Новосибирске начали проверку после гибели девочки на горке

Следственный комитет по Новосибирской области начало проверку после смерти девятилетней девочки, сообщила «Вести-Новосибирск» старший помощник руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как передает ngs.ru, ребенок погиб при катании с горки в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошел 1 января, девочка на большой скорости влетела в металлическое ограждение и разбилась.

В сообщении группы «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что ребенок катался в не предназначенном для этого месте на склоне горнолыжного комплекса недалеко от микрорайона Весенний. По данным ngs, девочка пришла туда с дядей и братьями.

Следователи устанавливают причины произошедшего, отметила Кулешова.