Врачи оценили эффективность методики определения COVID-19 по кашлю

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Опрошенные РБК эксперты выразили сомнения в возможности определить наличие заражения коронавирусом по звукам кашля и дыхания. Специалисты утверждают, что особых звуков при кашле и дыхании у зараженных не наблюдается, а проявления заболевания могут быть достаточно разнообразными.

«Сами по себе хрипы могут ни о чем не говорить, в основном врачи занимаются более достоверными методами диагностики. Существует достаточное количество инструментальных методов исследования, сканирующие аппараты, лабораторные исследования, тесты на антитела, томограмма. Специфических звуков при дыхании у людей с коронавирусной инфекцией нет», — пояснил в беседе с РБК пульмонолог Сергей Пурясев.

Он также отметил, что искусственный интеллект, который должен определять наличие инфекции по звуку, может неверно интерпретировать данные из-за особенностей смартфонов с «диагностическим» приложением. «У каждого телефонного аппарата свои возможности. Микрофон какой-то чувствительней, какой-то — нет, один берет высокие ноты, другой — низкие, — пояснил специалист по заболеваниям легких. — Только в звукозаписывающей студии, где есть идеальные условия, возможно записать без искажений. Нельзя же каждого человека водить на студию звукозаписи».



Проявления COVID-19 у пациентов слишком разнообразны, поэтому существует вероятность неточного определения заболевания нейросетью, сошлись во мнении опрошенные медики. «С какой точностью искусственный интеллект определяет диагноз, трудно сказать. Опыт показывает, что не более 60% даже для самых распространенных заболеваний, а учитывая, что COVID-19 крайне специфическое и персонифицированное заболевание, я думаю, что невозможно с большой точностью будет поставить диагноз. Слишком индивидуализированные проявления», — сообщила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что о пользе алгоритма можно будет говорить, если точность его диагнозов подтвердит независимое врачебное сообщество и она окажется более 90%.

«Не вызывает доверия, по крайней мере у меня. Что касается возможности определять коронавирус по звуку — мне кажется, что это невозможно. Диагноз поставить достаточно непросто, заболевание очень многообразное в своих проявлениях. Даже ПЦР-тесты на наличие вирусной РНК не дают абсолютно четкого результата. Надежный метод — КТ», — заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Вдобавок развитие коронавирусной инфекции и пневмонии на ее фоне происходит достаточно быстро, и звуки дыхания и кашля могут значительно меняться. «Пневмония развивается по минутам, по часам. Если час назад «послушал» больного один врач, а позже — другой, они могут услышать совершенно разные данные в легких. Все меняется постоянно, и рентген может меняться. Это динамический процесс, который трудно поймать, а тем более услышать», — заключил Пурясев.